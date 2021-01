'In Consiglio non si può parlare di alluvione, abbandoniamo aula'

'Ieri sera abbiamo deciso di abbandonare il Consiglio Comunale in segno di protesta perché ci è stato impedito di discutere delle cause dell’alluvione e dei risarcimenti. Tra le giustificazioni è stata portata anche l’indisponibilità di Regione ed Aipo a presenziare all’incontro, ma questi due enti – ha riportato giustificandosi il Sindaco - appena saranno pronti verranno in aula Francamente l’Agenda politica non può essere dettata dai due soggetti che dovevano vigilare sulla sicurezza idraulica e garantire i giusti ristori'. Così i rappresentanti dei gruppi di opposizione in Consiglio Comunale a Nonantola, Forza Italia, lista civica Nonantola Libera e Movimento 5 Stelle, hanno commentato la mancata discussione, in Consiglio comunale, di alcuni punti ritenuti fondamentali per i cittadini, ovvero quelli inerenti i danni dell'alluvione e dei risarcimenti ai cittadini. Anche in risposta alla richiesta avanzata il 31 dicembre scorso da tutte le opposizioni di convocare un consiglio straordinario con ospiti Regioni ed Aipo per parlare delle cause dell’alluvione del 6 dicembre scorso e per discutere dei risarcimenti.



'La norma - sottolineano - prevede che il Presidente del Consiglio sia obbligato a convocare l’assemblea entro 20 giorni. Purtroppo il Consiglio di ieri sera non aveva all’ordine del giorno la nostra richiesta, ma si parlava anche del sostegno al popolo Sahrawi, i gruppi tribali arabo-berberi tradizionalmente residenti nelle zone del Sahara Occidentale. Insomma, non proprio tra le priorità dei cittadini nonantolani in questo periodo.

Abbiamo già votato diverse risoluzioni all’unanimità e a vari livelli per dare risarcimenti immediati, ma qui si fanno compilare tanti moduli e non si danno ancora contributi concreti. Il rischio di finire sommersi dalla burocrazia è dietro l’angolo.'

Per questo - precisano Fi - Nonantola Libera e M5S - ci siamo tutti alzati ed abbandonato l’aula, chiedendo, già dalla prossima settimana di procedere a norma di legge con la convocazione di un consiglio specifico sul tema alluvione.'