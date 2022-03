In fuga dalla Lega: l'ex candidata sindaco a Carpi passa a Fdi

'Ho atteso molto, fin troppo, per prendere questa decisione, vale a dire quella lasciare il gruppo della Lega per aderire a Fratelli d’Italia e ringrazio Giorgia Meloni per avermi accolta nella sua squadra. Si tratta indubbiamente di una scelta sofferta ma assolutamente necessaria dal momento che non riesco più a riconoscermi in un partito profondamente cambiato, sia a livello nazionale che locale'. A dare l'annuncio dell'addio al Carroccio è Federica Boccaletti, consigliere comunale a Carpi ed ex candidato sindaco alle ultime elezioni, fortemente voluta proprio dal Carroccio.'Ho faticato e fatico tuttora a comprendere l’appoggio al Governo Draghi, io sono stata eletta per rappresentare una forza politica alternativa alla sinistra, ma con quella sinistra la Lega a Roma siede al Governo. Dalla decisione di entrare in maggioranza di Governo in poi è stato tutto un susseguirsi di scelte che non mi trovano d’accordo - continua la Boccaletti -.'Ringrazio Giorgia Meloni e i Consiglieri Annalisa Arletti e Pietro Santonastasio per avermi accolto con entusiasmo nel gruppo. Al tempo stesso auguro agli ormai ex compagni di partito, agli amici che ancora ho in Lega e ai colleghi Consiglieri Bonzanini e Russo un buon lavoro, ricordando che il primo dovere di un politico, anche un semplice Consigliere comunale come la sottoscritta, è l’onestà intellettuale con gli elettori. È questo che mi impone un cambiamento non più procrastinabile'.