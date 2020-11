Sono 13 le sanzioni da 400 euro elevate dai Carabinieri nei confronti di altrettante persone colte a spostarsi senza valido motivo in altro comune rispetto a quello di residenza, o domicilio, e quindi in violazione dell'ultimo DPCM anti-covid, nelle ultime 48 oreIn particolare, la stazione di Pievepelago, per tale motivo, ha elevato cinque sanzioni amministrative, e la stazione di Fanano, nel corso dell’intera giornata, ha elevato tre sanzioni amministrative. Si tratta di persone di età compresa tra i 30 e i 60 anni. Martedì i carabinieri della Compagnia di Sassuolo, nel corso dei servizi di controllo per il rispetto delle misure anti-covid hanno sanzionato tre persone nel Comune di Sassuolo, nei pressi di un negozio di via regina Pacis, mentre tre sanzioni amministrative sono state elevate a Marano sul Panaro e, per lo stesso motivo, dai carabinieri della locale Tenenza, due a Vignola. In quest’ultimo caso la sanzione è stata elevata per assembramento.Ieri, nel pavullese, i carabinieri della stazione di Serramazzoni hanno elevato una sanzione amministrativa ad un 22enne, anch'egli trovato fuori dal comune senza giustificato motivo.