In giro senza motivo inventa una scusa: consegno pasticcini

Insieme al numero delle multe aumenta anche il numero delle scuse più bizzarre raccontate alle forze di polizia da chi viene colto a circolare, soprattutto in auto, senza valido motivo. Ieri, con il caso di un trentenne di Vignola, sottoposto ad un controllo in un posto di blocco predisposto dai Carabinieri a Castelfranco Emilia. L’uomo, sorpreso durante un controllo sugli spostamenti ha mostrato ai militari una autocertificazione con la quale attestava di avere fatto una consegna di pasticcini per conto di una pasticceria di Modena. E' bastata la richiesta del documento di trasporto della merce e la verifica alla pasticceria indicata dall'uomo per dimostrare la falsa testimonianza che è costata al trentenne una doppia denuncia.



I controlli dell’arma dei carabinieri nella provincia di Modena, in tema di contenimento della diffusione del virus, sono proseguiti per tutto il fine settimana, portando a numerose multe



Nell’ambito dell'attività della compagnia di Sassuolo, violazioni sono state accertate nei comuni di Sassuolo, Vignola e Maranello, Con cinque persone sanzionate poiché trovate a bordo di veicoli, in giro, senza un giustificato motivo.



A Pavullo nel Frignano e, è stata elevata una sanzione nei confronti di una persona che si era decisamente allontanata da casa per fare una passeggiata.



Il maggior numero di persone trovate circolare senza adeguata giustificazione si è registrato, in questo fine settimana, nei comuni della bassa, Dove i carabinieri della compagnia di Carpi e delle stazioni dipendenti hanno rilevato, nella giornata di sabato, nove violazioni e nella giornata di domenica altre 12 infrazioni. Nel dettaglio, sabato le sanzioni hanno riguardato persone Trovate in difetto nei comuni di Carpi (6 violazioni), Mirandola (2 violazioni) e San Prospero (1 violazione).



Domenica, infrazioni sono state rilevate a Carpi (3), Finale Emilia (3), San felice sul Panaro (una) e, San prospero (due) e Mirandola (3).



Le condotte e le giustificazioni sono state le più varie: chi era a piedi a fare una passeggiata, chi su autovettura o in bicicletta per andare a salutare i nonni, per incontrare amici o per fare semplicemente un giro in auto.