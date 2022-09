Scontro frontale tra due auto a Torre Maina: un ferito all'ospedale

In corso di accertamento dinamica e responsabilità del violento scontro tra due auto avvenuto questa sera poco dopo le 20:00 sulla strada statale Nuova Estense all'altezza della località Torre Maina, nel Comune di Serramazzoni. Due auto si sono scontrate frontalmente. Gli Air Bag si sono aperti limitando le conseguenze dei rispettivi urti. Ad avere la peggio tra i passeggeri delle due auto, un uomo, estratto dalla lamiere del mezzo e consegnato alle cure del 118 che lo hanno trasportato a loro volta, all'ospedale dove non corre pericolo di vita. Sul posto anche un mezzo attrezzato dei Vigili del Fuoco per la rimozione dei veicoli dalla carreggiata.

