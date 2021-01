La Cisl: 'Amazon a Spilamberto, una bella notizia'

Soddisfazione della Cisl Emilia Centrale per l’annunciata apertura ( qui l'articolo ) di un centro di smistamento Amazon a Spilamberto. «La creazione di 200 posti di lavoro entro tre anni è sicuramente una bella notizia – commenta Maurizio Brighenti (), responsabile Cisl Emilia Centrale della zona di Vignola e Castelfranco – Ricordiamo che la nascita del polo logistico Amazon è frutto del percorso iniziato tre anni fa e che ha visto impegnate Cgil Cisl Uil di zona in un costante confronto con il Comune di Spilamberto per analizzare e discutere tutti gli aspetto relativi a questo progetto. Naturalmente – prosegue Brighenti – per noi è essenziale che Amazon garantisca ai dipendenti un lavoro regolare, di qualità e sicuro, anche attraverso un sistema di relazioni volte a sviluppare una forte cultura partecipativa. A questo scopo – aggiunge il sindacalista Cisl – incontreremo al più presto l’azienda per instaurare buone relazioni sindacali».