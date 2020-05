La mappa dei contagi, ancora 10 casi a Carpi. Otto legati a un malato

10 dei 14 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si sono verificati a Carpi (otto sono persone già poste precedentemente in isolamento domiciliare, in quanto risultate contatti stretti di un caso positivo a seguito dell’indagine epidemiologica avviata la scorsa settimana, qui il link all'articolo ). Altri tre casi si sono verificati a Modena. Un caso a Pavullo.Lesono un 85enne di Serramazzoni e un 90enne di Vignola.Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 47 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 2874 le persone guarite clinicamente, di cui 2625 con anche il doppio tampone negativo