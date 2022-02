La vicinanza della Chiesa di Carpi alla comunità Ucraina

Oggi, domenica 27 febbraio, per la Chiesa di Carpi è una giornata di vicinanza alla Comunità ucraina presente a Carpi per condividere nella preghiera il dolore e la preoccupazione per le conseguenze sulla popolazione dell’invasione russa in atto in questi giorni.Questa mattina nella chiesa di San Bernardino Realino, dove abitualmente si ritrova la Comunità ucraina per la preghiera e per celebrare la messa, era presente l’assistente spirituale don Alessandro Sapunko con una nutrita delegazione di cittadine e cittadini ucraini. Il sacerdote e i fedeli ucraini sono stati accolti al termine della messa della comunità parrocchiale di San Bernardino dal vicario generale monsignor Gildo Manicardi, insieme dal parroco don Mauro Pancera e al vicario episcopale per la carità don Riccardo Paltrinieri, che ha espresso a nome del vescovo Erio, la solidarietà della Chiesa di Carpi per questo momento drammatico che stanno vivendo i familiari rimasti in Ucraina e per la sofferenza di chi da qui segue con apprensione lo sviluppo degli eventi bellici.La chiesa di Carpi ha ricordato ai propri fedeli che mercoledì 2 marzo sarà giornata di preghiera e digiuno indetta dal Papa per la pace in Ucraina. A Carpi la preghiera sarà presieduta dal vicario generale mons. Manicardi, e si terrà dalle ore 12 alle ore 14 nella Cattedrale di Carpi.