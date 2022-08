Irregolarità in cantieri edili, nuovo caso a Soliera, multa da 5000 euro e denuncia

Non era disponibile il Piano Operativo per la Sicurezza, c'erano carenza nella predisposizione delle misure di protezione dalle cadute nel vuoto e nelle procedure d’uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza elettrici. Numerose, in sintesi, le irregolarità riscontrate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Modena e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in coordinamento con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, nel corso di un controllo presso un cantiere edile attivo nel comune di Soliera per ristrutturazione e miglioramento sismico di un fabbricato. Diverse le violazioni riscontrate nell'applicazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per le violazioni sopra ricordate, i militari hanno proceduto alla denuncia una persona responsabile, e alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 5.600 euro. Si tratta dell'ultimo, in ordine di tempo, di un lunga serie si controlli predisposti dai Carabinieri per la verifica delle condizioni di sicurezza e lavorative nei cantieri edili estesi a tutto il territorio provinciale.