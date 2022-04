Ladri di vestiti, metalli e gasolio: due arresti a Modena e Soliera

Una denuncia per porto abusivo di oggetti atti all’offesa e segnalato e due arresti per furto. E' il bilancio delle ultime attività di controllo dei Carabinieri in provincia. I militari della tenenza dihanno fermato e controllato un 42enne alla guida di un’autovettura in transito nella periferia del paese. L’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina e la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico con lama lunga 21 centimetri nascosto sotto al tappetino dell’auto e un altro coltello del tipo “a farfalla”, con lama di 8 centimetri custodito nel vano portaoggetti. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena amministrativamente alla locale Prefettura per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.ieri sera, poco prima delle 23.L’uomo è stato sorpreso all’interno di una ditta di Soliera operante nel settore del recupero materiali, dove si era appena impossessato di un quantitativo di oltre 400 kg di materiali ferrosi e di 30 litri di gasolio sottratti ad un mezzo pesante parcheggiato all’interno del cortile dell’azienda. La persona è stata bloccata dai Carabinieri pochi istanti prima di salire sull’auto per far perdere le tracce. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Questa mattina la persona è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.Altro arresto per furto in flagranza di reato per un 28enne, aIeri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno bloccato e tratto in arresto all'uscita di un negozio in via Emilia Centro, dopo che si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di oltre 240 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Questa mattina la persona è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.