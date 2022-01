Lama Mocogno: cade in escursione, raggiunta dal Soccorso Alpino

Si trova ricoverata all'ospedale di Pavullo una donna di 64 anni, residente in provincia di Ferrara scivolata su un sentiero durante una escursione verso Ponte del Diavolo, ieri pomeriggio. La donna, che ha riportato un forte trauma alla caviglia sinistra, lanciato l'allarme, è stata raggiunta dai tecnici del Soccorso Alpino Modenese, in auto, partiti dalla stazione Monte Cimone del SAER ed i militi della Croce Verde di Pavullo nel Frignano: arrivati sul posto, i tecnici del Soccorso Alpino hanno immobilizzato l'arto dolorante e hanno trasportato la donna fino ad un mezzo fuoristrada. Arrivati sulla strada asfaltata la donna è stata affidata all'ambulanza e condotta fino all'ospedale di Pavullo, con una sospetta frattura all'arto inferiore.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.