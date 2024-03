L'Ausl smentisce la Lega: 'Servizio ambulanza mai rimasto scoperto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Inoltre è opportuno sottolineare come l’intero parco mezzi a disposizione del Servizio di emergenza territoriale SET-118 di Modena sia organizzato e gestito in un’ottica di rete, e non a compartimenti stagni localizzati nelle singole aree del territorio provinciale. Questa modalità di gestione consente, come avvenuto appunto a Mirandola, di provvedere agevolmente a guasti e necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria'.

'L’area dunque non è mai rimasta scoperta, né si sono verificate interruzioni di servizio, in quanto nel breve lasso di tempo (circa due ore) occorso per fare giungere un mezzo da impiegare di stanza davanti al Pronto Soccorso di Mirandola, tuttora operativo, il servizio è stato garantito grazie alla sinergia con i mezzi del volontariato, come da protocollo in questi casi, prevedendo l'attivazione contestuale dell'automedica a supporto dei mezzi del volontariato presenti sul territorio - chiude l'Ausl -. Ciò ha consentito di assicurare i corretti standard di sicurezza, garantendo la piena continuità del servizio e la totale autosufficienza del sistema di emergenza territoriale distrettuale'.