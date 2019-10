L'ex Mac due riapre ma subito problemi

Sarebbero diverse le irregolarità amministrative ed sotto l'aspetto strutturale ed edile riscontrate nel corso dell'attività di controllo svolta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena, Vigili del Fuoco, personale Ausl, Polizia Municipale e personale dell’ufficio tecnico,del Comune di San Cesario Sul Panaro, in una delle discoteche storiche del nostro territorio, il Mac 2 risperto di recente, con una nuova formula dichiarata del circolo privato, dopo la chiusura che pareva essere definitiva, considerata la particolarità strutturale del locale, del 2017.



Le verifiche delle autorità, infatti, hanno fatto emergere diverse irregolarità di natura edilizia, in particolare l'inagibilità di alcuni vani, tra cui bagni e sale fumatori. Non solo. Anche sotto il profilo amministrativo sono state riscontrare violazioni delle norme, tra cui la mancanza di specifiche autorizzazioni per la somministrazione di bevande alcooliche e l'assenza delle previste licenze. Rilievi del'Ausl e dell'Ispettorato anche in materia igienico-sanitaria e di norme sul lavoro.

I Carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire la posizione del gestore del locale e determinare la serie di provvedimenti da adottare.

Le autorità dovranno infatti valutare le sanzioni economiche e l'eventuale sospensione dell'attività.