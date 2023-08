Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I militari, nell’interropere la discussione ancora in atto per futili motivi tra due contendenti all’esterno dell’esercizio pubblico, sono stati aggrediti da uno dei due litiganti. Un 30enne ha infatti opposto resistenza ai militari intervenuti, colpendo uno di loro con un pugno, cagionandogli lesioni personali.La persona violenta è stata comunque contenuta e tratta in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Questa mattina, il 30enne è stato condotto davanti al Giudice del tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.