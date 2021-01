Lutto a Carpi, è morto il commercialista Luigi Selmi

Lutto a Carpi. E' morto questa mattina a 85 anni il commercialista Luigi Selmi. Nipote di Matteo Selmi, medico e deputato al Parlamento per il partito Popolare Italiano, Luigi Selmi era nato a Marano sul Panaro il 24 gennaio del 1935. Diplomatosi in ragioneria all’Istituto Jacopo Barozzi di Modena nel 1954, era stato subito assunto alla Standa, allora gestita dalla famiglia Monzino e assegnato alle sedi di Milano, Agrigento e Pesaro. Venne poi chiamato alla direzione amministrativa della sede Fiat di Carpi. Nel 1972, ottenuta la abilitazione professionale, fondò Selmi Studio Associato in via Lenin a Carpi, che rappresenta un punto di riferimento per l’economia locale.

Nei lunghi anni di professione sono state decine le imprese seguite con successo da Luigi Selmi e dai soci a livello locale e nazionale e le collaborazioni professionali avviate, tra le quali quella con lo studio di Giulio Tremonti e con Franco Bernabè. I funerali di Luigi Selmi si terranno giovedi 7 gennaio alle 10.30 presso la cappella funebre di Terracielo Carpi in via Lenin 9.

Lascia la moglie Anna Grazia Maramotti, la figlia Alessandra Selmi avvocato matrimonialista e il genero Stefano Bergonzini, giornalista professionista.