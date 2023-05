Maltempo nel modenese: danni sulla rete stradale provinciale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In particolare a Castelvetro lungo la strada provinciale 17 in un tratto compreso tra il Castelvetro e Vignola è istituito un senso unico alternato a causa di alcuni dissesti, mentre sulla strada provinciale 3 “via Giardini” a Serramazzoni in località La Fontanina, è istituito un senso unico alternato dopo che si era verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi, rimossi nella serata di martedì 2 maggio.Lungo la strada provinciale 33 a Frassineti si sono verificate fessurazioni dovute al cedimento della scarpata di valle ed è stato istituito un senso unico alternato, mentre sulla strada provinciale 486 a Casola di Montefiorino, il senso unico alternato è dovuto all’accumulo sulla sede stradale di materiale franato dalla scarpata di monte.Sotto osservazione anche la strada provinciale 21 tra tra Ospitaletto e San Dalmazio per il crollo di una porzione di muro di monte e in località Rodiano per lo scivolamento della scarpata di valle, situazione che ha comportato la limitazione al transito a senso unico alternato.Chiude anche un tratto del percorso Natura Tiepido compreso tra il sottopasso della strada provinciale 17 e l'accesso allo stesso Percorso da Via Case Bruciate, in Comune di Castelnuovo Rangone, per questioni di sicurezza.I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro, in queste ore, per monitorare la situazione di tutta la rete viaria e verificare la presenza di altre criticità.Tutti i provvedimenti sono necessari per consentire ai tecnici della Provincia di Modena di effettuare le operazioni di pulizia stradale e ripristino delle condizioni di sicurezza della sede viaria e resteranno in vigore fino alla conclusione delle operazioni.