Mappa dei contagi nel modenese: 3 casi a Vignola e due a Modena città

Diciotto dei 24 nuovi casi di coronavirus verificatosi oggi in provincia di Modena sono in isolamento domiciliare, sei i casi ricoverati (non in terapia intensiva).Lesono entrambe di Carpi, si tratta di due uomini di 90 e 87 anni.Camposanto 1Carpi 1Castelvetro 1Concordia 1Fiorano 1Formigine 1Mirandola 1Modena 2Montese 1Pavullo 1Savignano 1Spilamberto 2Vignola 3Non residenti in provincia 7Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 74 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1532 le persone guarite clinicamente, di cui 1120 con anche il doppio tampone negativo.