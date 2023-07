Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nello specifico i tre, facendo ingresso in un noto locale, si erano avvicinati alla comitiva di ragazzi nella quale era presente la vittima, un ragazzo minore. Con la scusa di invitarlo fuori a parlare, lo avevano fatto alzare e una volta fuori dal locale lo avevano colpito con schiaffi e pugni provocandogli un trauma policontusivo per una prognosi di 5 giorni disposta in ospedale. Una scena che non era sfuggita ad altri clienti del locale subito intervenuti per fermare la brutale aggressione ed allontanare i tre. Da lì l'allarme alla Volante della Polizia di Stato che pochi minuti dopo era sul posto. Raccolti elementi e testimonianze sull'accaduto sono scattate le indagini condotte dal Settore Anticrimine del Commissariato di Mirandola che hanno portato alla denuncia a piede libero di due giovani italiani e un giovane marocchino per lesioni personali in concorso, aggravate dai futili motivi, ai danni di minore.La loro posizione è ora al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione delle misure di prevenzione del caso.