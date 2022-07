Mirandola, il sindaco sta meglio: è stato dimesso dall'ospedale

È stato dimesso nella serata di ieri, mercoledì 20 luglio, il sindaco di Mirandola Alberto Greco, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso presso l’ospedale di Baggiovara, dove era stato ricoverato a seguito di una caduta accidentale.Ora, da prescrizione medica, osserverà un periodo di riposo di una ventina di giorni, continuando nel limite del possibile il normale svolgimento delle pratiche istituzionali tra le mura domestiche.'Il sindaco si sente di esprimere inoltre un sentito ringraziamento a quanti ieri gli hanno manifestato la propria vicinanza - si legge in una nota -. Sono stati infatti numerosi i cittadini, non solo i parenti e gli amici più stretti, ma pure gli amministratori di altri enti locali che hanno voluto sincerarsi delle sue condizioni, telefonando ai famigliari o inviando messaggi di pronta guarigione'.

