Mirandola inaugura due palestre a cielo aperto, gratis, per tutti

L’Amministrazione – per la realizzazione delle due Palestre a cielo aperto – ha incaricato la ditta mirandolese “Spazio Fitness” (di Giorgio Bellodi) della redazione del progetto di installazione delle attrezzature sportive nei due spazi verdi designati. Successivamente si è proceduto all’acquisto, dalla ditta Skyfitness Srl di Treviso (azienda specializzata nella produzione di macchinari per lo sport all’aria aperta), per un investimento complessivo pari 24.748,92€. Nello specifico le due aree sono state dotate delle seguenti macchine/apparecchiature: n°1 “Chest press”, n°1 “Lat Machine”, n°1 “Bodyweight Station”; n°1 “Rower Machine”, n°1 “Sit Up Bench + Iperextention”.Presso la palestra a cielo aperto di Via Dorando Pietri, sono state installate due macchine specifiche per consentire esercizi ginnici anche agli utenti costretti in carrozzina. Un implemento voluto per garantire la massima inclusività all’innovazione installata sul territorio comunale.“Abbiamo pensato di efficientare al massimo i nostri spazi verdi, a pochi passi dal centro, rendendoli due gradevoli punti di aggregazione, con il duplice intento di ridurre la seppur sporadica presenza di ospiti indesiderati, e stimolare uno stile di vita sano rendendolo accessibile a tutti - commenta l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – Una scelta che ci consente di unire alla continua ricerca del rafforzamento della sicurezza del nostro territorio, specialmente in punti sensibili, frequentati anche da anziani e bambini, con un servizio aggiuntivo e completamente gratuito a disposizione della nostra comunità.