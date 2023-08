Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Controllo dei veicoli a San Giacomo Roncole, lungo la SS12 e le vie parallele, Parco Via Prampolini, piazzale Costa, CirconvallazioneTale azione ha portato al controllo di 36 persone e 14 autovetture ispezionate con accertamenti che hanno dato il seguente esito che hanno portato alla contestazioene di- una guida in stato di ebbrezza alcolica- una patente scaduta- in due occasioni, la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale“Ringrazio di cuore le Forze dell’Ordine per aver ancora una volta dimostrato che collaborazione e condivisione di informazioni, mezzi e conoscenze, rappresenti un valore prezioso per l’efficientamento del presidio del territorio – ha commentato il Sindaco Alberto Greco - Dal canto nostro non possiamo che offrire, a nostra volta, il massimo della disponibilità per agevolare un lavoro continuo, silenzioso e contraddistinto dal massimo della professionalità”.