Mirandola, rimosse tre roulotte nella microarea nomadi

Operazione di bonifica presso la microarea nomadi della Quaderlina posta a lato della Strada Statale 12 a Mirandola: tre le roulotte che sono state rimosse. A vigilare sull'esecuzione dei lavori è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola al comando del commissario Emanuela Ragazzi. Operazioni, seguite direttamente anche dall'assessore alla sicurezza del comune Roberto Lodi, presente sul posto. Le tre roulotte una volta smobilitate e rimorchiate, sono state avviate alla demolizione.'Si tratta - ha dichiarato l'assessore Lodi - di un'indispensabile operazione di bonifica su di un'area che, a termini di regolamento, avrebbe dovuto rappresentare una soluzione temporanea, ma che di fatto si protrae da decenni. Questa amministrazione ha la ferma intenzione di dare piena attuazione al programma con il quale ha ottenuto la fiducia dei cittadini e fare quanto è nelle proprie possibilità per superare questa situazione di degrado. Uno stato oltretutto aggravato, come abbiamo constatato di persona ed immediatamente segnalato ai Servizi sociali, dalla presenza di un minore in età scolare, in palese violazione dell'obbligo di frequenza'.