Mirandola: vende droga davanti alla scuola, arrestato

Nonostante i suoi 18 anni ha un curriculum delinquenziale importante. Ancora minorenne si era reso responsabile in passato di precedenti per furto, rapina impropria, lesioni personali, rissa e spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi, appena maggiorenne, ha continuato nella sua attività illegale di spacciatore. Stroncata dall'azione della Polizia di Stato che nel corso di un controllo lo ha sorpreso nell’atto di cedere sostanza stupefacente ad un ragazzo minorenne, di fronte alla scuola.

Il ragazzo era stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nelle vicinanze di un istituto scolastico. Monitorato a distanza, è poi stato raggiunto nell'atto di cedere un involucro ad uno dei due ragazzi avvicinati davanti alla scuola. Merce di scambio una dose di hashish venduta al minore per 10 euro.



La perquisizione domiciliare ha dato ulteriore esito al controllo in quanto all’interno dell’abitazione, nascosti in un armadio, sono stati rinvenuti altri 13 involucri termosaldati di hashish per un peso complessivo di 22 grammi, nonché 215 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività delittuosa.

Lo straniero, come disposto dal Magistrato di turno, è stato tradotto presso il Carcere Sant’Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli altri due giovani, entrambi minorenni, sono stati riaffidati ai genitori.