Mirandola: violano la quarantena, denunciati dalla Polizia di Stato

C'è la sanzione da 400 euro ad un addetto in un attività commerciale con Green Pass scaduto, ma anche nei confronti di chi, in un locale, sedeva al tavolo sprovvisto di certificato verde. Ma c'è anche chi, pur sottoposto al regime di quarantena per positività al Covid, se ne andava in giro per la città. E' l'esito di alcuni controlli effettuati dal personale del commissariato di Pubblica Sicurezza a di Mirandola nel corso della settimana. Nella quale sono state identificate 177 persone, 33 veicoli e 10 esercizi pubblici di somministrazione bevande e alimenti nell’attività di controllo messa in campo nell’ultima settimana dal personale del commissariato di Polizia di Stato a MirandolaLe due persone deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.Le pattuglie, coordinate dal Dirigente Iori, hanno effettuato verifiche amministrative sul corretto uso di mascherine e sul possesso del green pass negli esercizi pubblici del centro città e nei comuni dell’area nord.Giovedì, in due esercizi pubblici controllati, situati nei comuni limitrofi di san Possidonio e Concordia sulla Secchia, sono state rilevate delle irregolarità, in particolare è stata elevata una contravvenzione ad un cliente che stava consumando al tavolo senza essere in possesso del previsto green pass rafforzato ed una alla titolare per l’omessa operazione di verifica ai sensi dell’art.9, comma 2 del D.L.52/2021. Nel secondo locale pubblico è stata rilevata la presenza di una dipendente in possesso di green pass rafforzato scaduto, conseguentemente sanzionata. Al vaglio la posizione del titolare del locale in ordine all’omessa verifica.