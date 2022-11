Montese: ristoratore litiga coi dipendenti, arrivano i Carabinieri scoprono che due su tre sono in nero

I Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano sono intervenuti in un ristorante di Montese dove tra il Titolare ed i dipendenti era nato un diverbio. A seguito dell’intervento dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena è emerso che due dei tre dipendenti presenti in quel ristorante, non avevano un formale contratto di lavoro. Adesso, per riaprire l’attività il ristoratore, che rischia sanzioni amministrative per circa 9.700,00, dovrà assumere i due lavoratori e pagare almeno il 20% delle sanzioni applicategli.