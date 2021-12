Nemmeno il Capodanno è salvo: Carpi annulla il concertone

La Giunta comunale ha deciso di annullare il concerto della “Paolo Belli Big Band” previsto il 31 dicembre in piazza dei Martiri, 'considerata la situazione di repentino peggioramento del quadro epidemiologico nazionale, che sta determinando un improvviso aumento dei dati del contagio da Covid-19, che rende opportuno adottare misure anche a livello locale, volte a prevenire e arginare l’espansione del virus'.La Giunta ha invece confermato, 'stante l’attuale quadro normativo nazionale, la fattibilità dello spettacolo' “Pur di far commedia”, di e con Paolo Belli, previsto la stessa sera nel Teatro comunale, tuttavia riservandosi, 'qualora il quadro della pandemia da Covid-19 dovesse mutare, oppure in caso di sopravvenuti provvedimenti normativi della autorità sovraordinate' di disporre l’annullamento anche dello spettacolo presso il teatro.'Siamo molto dispiaciuti – afferma il sindaco Alberto Bellelli – ma ci sembra giusto così, d’accordo anche con Paolo Belli. Posso dire fin d’ora che, se sarà possibile, l’Amministrazione comunale cercherà di recuperare il concerto della Big Band in piazza l’estate prossima'.