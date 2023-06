'Non si ceda Aimag ad Hera: a Modena situazione disastrosa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













non volere vendere Aimag tenendone la maggioranza pubblica e, subito dopo, ha aggiunto che Aimag deve dare la direzione gestionale e fra tre anni anche la maggioranza ad Hera. Fra le motivazioni del sindaco c’è anche che questo sarebbe il modo per rappresentare la complessità della società. Concretamente Bellelli propone che nel Consiglio di Amministrazione di Aimag, oggi con soli soci designati dai Comuni, entri un rappresentante di Hera e, soprattutto che Hera stessa scelga il Direttore generale di Aimag. Non contento di queste contraddizioni Bellelli propone che fra tre anni Hera abbia la maggioranza di Aimag stessa. Quindi non solo le scelte industriali di Aimag passerebbero subito ad Hera, che designerebbe il direttore di Aimag, ma fra qualche tempo Aimag dovrebbe anche consegnarsi mani e piedi ad Hera'.Così in una nota Sinistra per Modena.'Non sappiamo a quali interessi risponda questa proposta ma sicuramente non risponde all’interesse dei carpigiani e dei cittadini dei Comuni della Bassa che oggi sono serviti da Aimag. Ricordiamo a Bellelli che Aimag è una delle aziende multiservizio nazionali con i migliori standard di efficienza e che applica tariffe competitive, un’azienda tra le più premiate d’Italia. Tutt’altra cosa Hera della quale, in questi giorni, constatiamo l’incredibile disastro nell’applicazione del porta-a-porta a Modena, col pattume che ristagna per giorni nelle strade. Aimag ha invece ottenuto risultati lusinghieri nel porta-a-porta i e senza insuperabili disagi per tutti noi. Non per caso Aimag è stata premiata come una delle imprese che ricicla la maggior percentuale di rifiuti d’Italia. Hera, al contrario, sta sollevando una rivolta a Modena per l’indecoroso spettacolo di marciapiedi occupati da sacchetti e strade sporche - continua Sinistra per Modena -.

Affermare, infine, come fa il sindaco Bellelli, che Aimag rimarrebbe comunque a maggioranza pubblica e non ne sarà ceduto il controllo pubblico può fare colpo solo su chi ignora che anche Hera è una società partecipata “a controllo pubblico”, con “maggioranza di capitale pubblico”. Nonostante ciò in Hera, un gigante da 20 miliardi di fatturato, il pubblico non conta pressoché nulla, decidono tutto i supermanager. I cittadini non contano, tutto viene deciso per soddisfare gli azionisti che vogliono dividendi sempre più alti mentre la qualità del servizio, le esigenze degli utenti non sono la massima priorità. Per questi motivi le elusive parole del sindaco Bellelli ci preoccupano'.