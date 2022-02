Nonantola: la discarica a cielo aperto all'ex Nosadella finisce in Consiglio

'Chi transita per l'incrocio tra via Imperiale Est e via Mavora assiste ad uno spettacolo indecoroso ed incivile. È noto come lo stato dello stabile dell'ex ristorante sia precario e quali siano le sue traversie, ma ad aggravare ulteriormente sull'area sono i 'furbetti' che usano la zona abbandonata per portare ogni genere di rifiuto: sedie, mobili, frigoriferi, sacchi di indifferenziata'. A segnalarlo i Consiglieri Forza Italia Nonantola, Pino Casano e Antonio Platis, riferendosi alla zona dell'ex Ristorante Nosadella.'Presenteremo una interrogazione per chiede una pulizia straordinaria e l'installazione di una telecamera mobile per 'pizzicare' e multare i trasgressori. L'avvento della tariffa puntuale sui rifiuti ha moltiplicato i maleducati che preferiscono disfarsi sui cicli delle strade dei pattumi piuttosto che pagare il servizio.' concludono i Consiglieri' - concludono i consiglieri.