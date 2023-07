Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' successo domenica sera e protagonisti in positivo della vicenda sono stati i neo sposi Andrea Soriano, infermiere del 118, e la dottoressa Sara Pattarozzi.'In realtà i protagonisti non siamo stati solo io e mio marito - spiega Sara, dottoressa specializzanda in Anestesia e già medico di emergenza 118 -. E' stato un vero e proprio lavoro di squadra quello che ha permesso di ottenere un risultato positivo. Di fronte all'arresto cardiaco ognuno dei tanti sanitari e medici presenti ha fatto la sua parte.Io mi sono occupata delle vie aeree, mio marito dei farmaci e dell'accesso venoso. Parallelamente due medici del 118 di Pavullo e Modena sono accorsi, uno ha massaggiato e l'altro ha portato la borsa medica che aveva in macchina che ha permesso di prestare i primi soccorsi aiutato da altri infermieri e autisti del 118. Ua collega di Cesena ha effettuato un ottima anamnesi permettendo di ricostruire le informazioni e capire che la causa dell'arresto poteva essere un infarto. Grazie alla presenza del defibrillatore il cuore ha poi ripreso a battere e col pronto intervento degli autisti e degli infermieri 118 che hanno contattato l'elisoccorso, il paziente è stato trasportato in volo all'ospedale di Baggiovara'.Il 69enne si trova ora in buone condizioni sotto osservazione all'ospedale di Baggiovara e proprio stamattina i coniugi sono potuti partire per il loro viaggio di nozze.