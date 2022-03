Oratorio Vignola, al via i lavori del nuovo parco giochi

Un nuovo parco giochi sicuro, inclusivo, divertente ed eco-sostenibile. Sono queste le caratteristiche della nuova area dell’Oratorio di Vignola dedicata a bambini e ragazzi che dalla fine di aprile accoglierà chiunque desideri usufruirne. E oggi, alla presenza di tante persone, sono iniziati ufficialmente i lavori di realizzazione.Il parco sarà composto da due aree, una per i bambini fino ai 7 anni, l’altra per una utenza dai 7 anni in su. Il nuovo parco giochi sarà sicuro, in quanto tutti i giochi e l’area in cui verranno installati sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza relative alla progettazione e alla fabbricazione; inclusivo, lo spazio è stato progettato per accogliere la disabilità, perché l’obiettivo è la piena inclusione di tutti i bambini; divertente, il parco sarà un’oasi a misura di bambino, dove la parola d’ordine sarà… Divertimento!; eco-sostenibile, tutti i giochi sono realizzati con materiali eco-sostenibili per il rispetto dell’ambienteche ci circonda.Per supportare la Parrocchia nella costruzione del nuovo parco, il cui costo è stato preventivato 70.000 euro, nel novembre scorso un gruppo di cittadini, in piena autonomiae in collaborazione col Parroco, ha deciso di formare il “Comitato Oratorio 4.0”, al fine di promuovere una raccolta fondi a sostegno della iniziativa con il motto “Un dono dai bambini di ieri a quelli di oggi e di domani”. Ad oggi sono arrivate tantissime donazioni, per un valore di 44.097,52 euro e la raccolta continuerà fino al termine dei lavori.Per partecipare alla raccolta fondi:È possibile effettuare le donazioni inserendo come beneficiario 'Circolo Oratorio L.A.M.' e causale 'Oratorio 4.0' presso:BPER - IBAN: IT 60 X 0538 76707 5000003486299UNICREDIT - IBAN: IT 38 S 02008 67070 000106277362Per informazioniComitato Oratorio 4.0Tel: 348-6133416. Email: comitatooratorio4.0@gmail.com