Otto anni dalla scossa che uccise di più: Mirandola e l'Area Nord ricordano le vittime

Da Mirandola a Cavezzo, da San Felice a Finale, da Concordia a Medolla. Dopo la prima scossa, 5.9 del 20 maggio, fu la seconda, altrettanto potente, della mattina del 29 maggio a distruggere anche quegli edifici in parte rimasti in piedi ma soprattutto a distruggere la vita di 9 persone che a più di una settimana dalla prima scossa avevano ripreso il loro lavoro e la loro vita. Vite stroncate che alzarono a 28 il bilancio delle vittime del sisma. Diverse le cerimonie nei diversi comuni dell'Area Nord. Con, alle ore 9, un minuto di silenzio. A Mirandola, comune capodistretto, la cerimonia in piazza Costituente nel rispetto della distanza fisica imposta dal Decreto. Acerimonia davanti al Municipio di piazza Martiri della Libertà. Ale celebrazioni si svolgeranno alle ore 19 con la santa messa in suffragio delle vittime. A Medolla alle 21 verrà osservato un minuto di silenzio nell’area ex Haemotronic, nel luogo dove quattro operai persero la vita. A, dalle ore 9 cerimonia di commemorazione e alle 21 i Bruskers Guitar Duo della Fondazione Scuola di Musica ‘Andreoli’ trasformeranno il ricordo in musica.