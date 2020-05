Otto furti in chiesa a Formigine, arrestato italiano 46enne

Un italiano 46 enne, residente a Sassuolo è stato arrestato dai carabinieri di Formigine e un 27enne di Fiorano è stato denunciato dopo aver commesso una serie di furti in chiesa. Da diversi giorni il parroco della Chiesa San Bartolomeo Apostolo di Formigine verificava ammanchi di denaro all’interno della chiesa. I carabinieri avevano effettuato diversi controlli senza notare nessun segno di effrazione e nessun indizio.

Ieri mattina in borghese i militari hanno assistito alle celebrazioni della Santa Messa. Al termine della funzione religiosa, quando all’interno non vi era nessun fedele, hanno visto entrare e poi uscire il 27enne, disturbato da un fedele entrato per pregare. I carabinieri lo hanno fermato e perquisito trovandolo in possesso di una forbice, un cacciavite, e un metro estendibile, con all’estremità un nastro adesivo attaccato all’estremità, che serviva per calarlo attraverso la fessura delle cassette per poi tirare su il denaro che rimaneva incollato. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato per tentato furto aggravato.

Hanno poi atteso la fine della funzione religiosa e alle 13:10 hanno notato entrare il 46enne, il quale è uscito poco dopo, venendo bloccato appena uscito dalla chiesa, dove aveva messo a segno l’ultimo furto di una lunga serie. Quando i militari lo hanno fermato, la perquisizione ha permesso di recuperare 27 euro appena prelevati dalle cassette delle offerte presenti all’interno del luogo di culto.

La persona arrestata si è impossessata delle monete con la tecnica del chewingum che attaccato all’estremità di chiavi, veniva calato attraverso la fessura della cassetta per poi ritirare su il denaro. In suo possesso anche la torcia utilizzata, sottoposta a sequestro.

Dall’analisi delle immagini i Carabinieri hanno potuto accertare che le due persone sopra citate erano proprio i responsabili degli altri 7 furti avvenuti nei giorni scorsi. L’arrestato è stato portato presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sassuolo in attesa di essere giudicato per rito direttissimo per il furto aggravato. Entrambi devono anche rispondere di furto aggravato in concorso.