Pavullo: Acquistava droga on-line, arrestato 27enne

On-line, attraverso la rete darknet, aveva acquistato 50 pasticche di exstasy da un fornitore tedesco, 10 grammi di ketamyna da un fornitore inglese e 10 grammi di marijuana dalla Svizzera. Prenotando la consegna ed il ritiro presso la sede di Pavullo di uno spedizioniere. Dove ieri ha chiesto ad una amica di recarsi per ritirare il pacco. Ma quando la ragazza è arrivata al magazzino del corriere per il ritiro, ha trovato i Carabinieri. La ragazza ha spiegato ai militari di essersi recata li per conto di un amico, dichiarandosi ignara del contenuto delle confezioni. Il ragazzo, un 27 enne di Pavullo, già arrestato per fatti di droga nel 2019, ha ammesso tutto ai Carabinieri ed è stato nuovamente arrestato. Davanti al giudice dovrà rispondere di acquisto illecito di sostanze stupefacenti