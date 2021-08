Pavullo: con Fish&Bubbles prosegue la stagione teatrale

Con lo spettacolo per tutta la famiglia “Fish & Bubbles” di e con Michele Cafaggi per la regia di Ted Luminarc continua sabato 14 agosto alle 18.30 all’Arena estiva presso l’ex pista di pattinaggio di via San Francesco a Pavullo nel Frignano (MO) la rassegna di spettacoli teatrali “EstateRagazzi – Piccoli mondi raccontano” realizzata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto unico al prezzo di 5 € a persona. In caso di maltempo gli spettacoli si sposteranno all’interno del Mac Mazzieri.Lo spettacolo all'insegna dell'ironia: oggi splende il sole, ma non per tutti!Un pescatore della domenica è perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada.Ma non c'è nulla da temere: lui non si dispera, lui è fatto di sapone e i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrarvi i suoi giochi preferiti!Un’esplosione di clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone.