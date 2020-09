Pavullo, nuova automedica donata da azienda privata in servizio

Un mezzo di soccorso all’avanguardia per l’Azienda USL di Modena, a servizio del Distretto Sanitario di Pavullo. È stata inaugurata ieri, la nuova automedica , una jeep 4x4, donata dal gruppo Mirage per la postazione del Servizio di Emergenza Territoriale-118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo. Il gesto di sostegno e supporto alla sanità del territorio (che a a Pavullo si aggiunge ad una lunga serie di donazioni private al servizio della collettività), è maturato durante l’emergenza Covid, a favore della comunità del Frignano. L’automedica, che va a sostituire il mezzo usato negli ultimi anni, vanta sistemi di sicurezza di ultima generazione che permettono di raggiungere anche i luoghi più impervi dove occorre una medicalizzazione, anche con condizioni meteo avverse.

