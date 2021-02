Pavullo, polizia locale Frignano: comandante Stefano Ante va a Fidenza

A pochi mesi dalle attese elezioni comunali a Pavullo, arriva un inaspettato cambio della guardia alla guida del Corpo unico della polizia municipale del Frignano. Il comandante Stefano Ante, ex vicecomandante a Modena e a Pavullo dal 2016, infatti sta per passare alla guida della polizia locale di Fidenza nel parmense, un Corpo guidato sino allo scorso anno dal comandante Luciano Soranno ora in pensione. Fidenza è una realtà con 26mila abitanti e 23 agenti, complessivamente paragonabile all'Unione del Frignano il cui corpo è composto da circa 25 agenti.

