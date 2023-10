Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dal 1990, anno in cui è entrata in servizio nell’allora USL 15 di Mirandola, ad oggi la dottoressa Pantoli ha rappresentato un punto di riferimento, sia per i bambini e le loro famiglie sia per i colleghi con cui ha lavorato fianco a fianco e che hanno potuto apprezzarne le doti professionali e umane.'Se penso alla mia carriera, a questi 33 anni – sottolinea la dottoressa Pantoli –, non guardo indietro, ma avanti: sono orgogliosa di andare in pensione sapendo che ci sono validi colleghi giovani che rappresentano il futuro della Pediatria a Mirandola'.'Le capacità professionali di Francesca Pantoli sono indiscutibili, ma le sue capacità umane e relazionali sono insostituibili – è il pensiero del dottor Torcetta, a nome di tutto il reparto –. Ci mancherà il suo lato umano, oltre che le sue competenze'.