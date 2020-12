Piena, allerta a Carpi. Chiuse le strade dal Cavo Lama al Secchia

Allerta per la piena del fiume Secchia anche a Carpi. Dalle 14.30 sono chiude alla circolazione tutte le strade che dal Cavo Lama conducano al fiume Secchia. Chiusi Ponte San Martino e Ponte Motta.Il Comune invita a limitare gli spostamenti in automobile allo stretto necessario e prestare la massima attenzione nel percorrere ponti, sottopassi, strade sotto l’argine e non utilizzare interrati e seminterrati.Si consiglia ai residenti di Cortile e San Martino Secchia di portarsi ai piani alti delle abitazioni.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.