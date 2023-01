Piste innevate, il Cimone riapre

'La neve di questi giorni ci consente di aprire gli impianti e ripartire con la stagione invernale, che finalmente può accogliere i turisti offrendo il massimo dei servizi del nostro bellissimo comprensorio del Cimone. La Provincia è pronta a fare la propria parte, garantendo massima la efficienza della rete viaria provinciale, che con il piano neve è attiva 24 ore su 24 per assicurare la percorribilità delle strade'. Esprime soddisfazione il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, alla notizia dell’apertura degli impianti del comprensorio sciistico del Cimone.



Per quanto riguarda gli impianti, da sabato 21 gennaio, saranno aperti a Sestola la seggiovia Sestola – pian del Falco con il servizio ski-bus pian del Falco passo del Lupo, a passo del Lupo le seggiovie Faggio bianco, Lamaccioni, Colombaccio il tappeto camposcuola, al lago della Ninfa la seggiovia lago Ninfa e il tappeto, al Cimoncino la seggiovia a sei posti e i tappeti Capanna uno e Capanna due e alle Polle la seggiovia Polle Valcava, Ariete con il tappeto Pollicino camposcuola.



Riguardo alle piste, sempre sabato 21 gennaio, apriranno a Passo del Lupo le piste nove, 12, 13, 14, 15 e 16, al Cimoncino la numero quattro, la 24 e la sei (quest’ultima nella sola parte bassa), al lago della Ninfa la pista sette camposcuola e alle Polle la 17 e la 19 nelle parti basse e tutta la 20.



Lo skipass festivo intero costa 45 euro, il feriale 32.



