Poste: anziani al freddo in coda per ore

Per chi non usa la App di Poste Italiane, e quindi quasi tutti gli anziani, sta diventando complicato ottenere servizi. Bisogna mettersi in fila, infatti, tra freddo e rischi di contagio per assembramento. In provincia di Modena, ad esempio, 'la quasi totalità degli uffici postali (133) non ha sufficiente personale per aprire le postazioni previste: questa è la causa principale delle lunghe file, oltre al picco dei contagi che va a pesare su organici già insufficienti per carenze progressive e nuovi pensionamenti'.Lo segnala la Cgil nel territorio per iniziativa delle sue categorie Slc e Spi, in particolare nella bassa, nel capoluogo, nel distretto ceramico e pure nel Frignano: sono queste le aree, infatti, dove i disagi del recente passato continuano a vario titolo.All'ufficio di Massa Finalese, dettagliano inoltre i sindacati, 'i cittadini chiedono un servizio pubblico adeguato e un rafforzamento del personale per far fronte alla fruizione dei servizi di Poste', ma anche a Modena 'sono diversi gli uffici postali in cui ci sono code di cittadini molto lunghe; in più, oggi l'ufficio di Modena Centro è chiuso al pubblico da venerdì per forti rallentamenti nelle procedure di sanificazione'.Concludono quindi le categorie Cgil: 'Sollecitiamo Poste Italiane a rivedere i numeri coprendo le decine di postazione rimaste scoperte dai pensionamenti ed ad inserire nel più breve tempo personale sufficiente a garantire il servizio pubblico essenziale'.