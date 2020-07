Punto nascita Pavullo, Donini: 'Riapriremo appena possibile'

'La riapertura di Pavullo, al pari degli altri tre Punti nascita chiusi in Emilia-Romagna nel 2017, era tra le azioni prioritarie e già intraprese prima che scoppiasse la pandemia, tanto che si stava predisponendo un protocollo operativo sperimentale con il coinvolgimento dei territori. Il prima possibile, appena l’epidemia e le sue ripercussioni ci daranno respiro, la Giunta riprenderà in mano sia la sperimentazione per garantire l’apertura in una massima sicurezza, sia la revisione dei parametri nazionali in sede di Conferenza Stato-Regioni'. Così l'assessore alla salute della Regione Emilia Romagna Raffaele Donini ha risposto oggi alla interrogazione del Pd in Regione sul caso dei punti nascita degli ospedali di Pavullo, Borgotaro e Castelnovo Monti.

'Sulla riapertura dei punti nascita la Regione deve accelerare. Visto che l’Emilia-Romagna è stata tra le prime regioni a spingere con decisione sulla ripartenza dopo l’emergenza Covid-19, crediamo che anche in ambito sanitario ci debba essere la stessa volontà e quella della riapertura dei punti nascita deve essere una priorità assoluta'. Questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. 'Da settimane, infatti, il presidente Bonaccini e tutta la sua Giunta si sono impegnati nel far passare il messaggio che tutto debba ripartire al più presto. Noi ci aspettiamo che questa regola sia applicata anche in ambito sanitario, sia con la riapertura dei punti nascita ma anche con la riprogrammazione delle visite sanitarie congelate durante il lockdown e sulle quali siamo ancora molto indietro. Ecco perché – conclude Silvia Piccinini – invitiamo la Giunta ad accelerare su questo tema in modo da garantire gli stessi servizi in tutta la regione, montagna compresa'.