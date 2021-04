Rapina Borgogioioso Carpi, denunciato un pakistano 20enne

La Polizia di Carpi ha denunciato un cittadino pakistano di 20 anni per il reato di rapina impropria.I fatti risalgono ad un intervento effettuato dalla Squadra Volante il 22 gennaio scorso presso il centro commerciale “Borgogioioso”, a seguito di un furto consumato all’interno di un esercizio commerciale ad opera di due giovani, che erano riusciti a scappare spintonando con violenza il titolare che aveva tentato di bloccarli.Nel pomeriggio del 6 aprile scorso, la Volante è intervenuta nuovamente presso il centro commerciale in quanto erano stati segnalati tre giovani che si aggiravano con atteggiamento sospetto, uno dei quali è stato riconosciuto dagli agenti quale probabile autore della rapina di gennaio.Le indagini da parte degli investigatori hanno confermato i sospetti nei confronti del 20enne, che dovrà ora rispondere di rapina impropria.

