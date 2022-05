Ravarino: scontro tra tre auto in via Muzza, tre feriti, uno grave

Il teatro dell'incidente è quello ormai tristemente noto di via Muzza. In questo caso all'altezza dell'incrocio con via Gilberti. Qui, poco prima delle ore 20, due auto si sono scontrate, coninvolgendone, nella carambola, una terza. Sulla strada, molto trafficata in quel momento, gli automobilisti in transito hanno subito dato l'allarme. Se due persone avevano riportato ferite lievi il timore si è generato per le sorti del conducente di un auto rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dal quale è stato estratto dai Vigili del Fuoco che lo hanno affidato alle cure dei sanitari arrivati con l'elisoccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna dove è stato trasportatoI rilievi sulla dinamica sono stati effetturati dalla Polizia Stradale.