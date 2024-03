Alluvione: ecco l'impianto per salvare Bomporto, Bastiglia, e anche Modena, dal disastro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ma si sa, quando le acque del Naviglio alimentate anche da Cavo Argine e dal canale Minutara non riescono più a sfogarsi in Panaro e le casse di espansione ai prati di San Clemente si riempiono l'intera area di Bomporto e Bastiglia rischiano allagamenti e alluvioni. Ed è per questo che è stato progettato il sollevatore che con capacità di pompaggio da 20.000 litri al secondo preleva l'acqua a sud della barriera del ponte e con un sistema di doppia canalizzazione sotterranea in destra e sinistra la scarica forzatamente nel fiume Panaro.







Il progetto mai mostrato prima, è stato illustrato nel corso della serata dell'ingegnere del Consorzio Bonifica di Burana Fabio Paglione.