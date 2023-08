Ruggeri e Ivana Spagna aprono, in anticipo, il Settembre Formiginese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sul palco di piazza Calcagnini ci saranno Enrico Ruggeri, Ivana Spagna, Massimo Di Cataldo, Matthew Lee, Lollo G, Hermes, con la conduzione di Sergio Mùniz e Sofia Bruscoli. Già da questo debutto, s’intuisce il valore che l’Amministrazione comunale di Formigine, con il sostegno della Fondazione di Modena, dà a questa manifestazione, ovvero quello di unire al divertimento campagne di sensibilizzazione, solidarietà e promozione del territorio.A partire dal primo settembre, tutti i fine settimana, si terranno concerti che spaziano dai tributi ai Beatles, Lou Reed e Giorgio Gaber, fino alle indimenticabili colonne sonore del cinema, passando per l’ormai tradizionale serata del Picchio Rosso.Direttamente da XFactor, sabato 16 arriveranno sul palco di piazza Calcagnini “Gli omini”: tre neo-maggiorenni che hanno riportato presso il grande pubblico sonorità che spaziano dalla controcultura anni ’60 al rock britannico.Un importante momento istituzionale, al quale è invitata tutta la cittadinanza, si terrà sabato 2 settembre alle ore 10, presso il castello. Infatti, sarà firmato il Patto di gemellaggio con la città tedesca di Verden. L’amicizia tra le due città ha già dato origine a diversi scambi per i giovani e a progetti con le scuole del territorio sul tema della sostenibilità ambientale.Per il fine settimana dedicato all’approfondimento sull’attualità con “Idea. La festa del pensiero” (8, 9 e 10 settembre) si terranno incontri con Fabio Caressa, Carlo Cottarelli, Marco Damilano, Andrea Colamedici, Maura Gancitano e Mario Calabresi.

Dal fantastico Modena Volley degli anni ’96/’97 sarà possibile incontrare Giovanni Vandelli, Juan Carlos Cuminetti, Luca Cantagalli e Andrea Sartoretti (venerdì 22 settembre al castello).



Tra le inaugurazioni che renderanno Formigine ancora più accogliente e bella ci sarà, nel pomeriggio del 23 settembre, quella dedicata al Nido Colibrì, in via Sant’Onofrio; mentre in centro storico, a seguito di procedure di affidamento pubblico, due giovani e dinamiche realtà imprenditoriali gestiranno i locali del Bar dei tigli (2 settembre) e delle Loggette (29 settembre). Molto attesa è poi l’apertura ufficiale del nuovo parco giochi di Villa Gandini, che si terrà il 30 settembre. Le strutture ludiche dell’area verde più amata della città verranno posizionate in un’area più sicura, saranno sostenibili e adatte a bambini di tutte le età.



Uno sguardo anche al mese di ottobre, quando l’Università Popolare compierà dieci anni e offrirà un corposo programma d’iniziative.



Il Settembre formiginese è reso possibile grazie alle associazioni, ai volontari, alle attività commerciali e produttive, agli sponsor Coop Alleanza 3.0, CNA Modena, Aia e al personale del Comune di Formigine che consentono di mettere a punto un programma ampio e di qualità.



















Selezione iniziative



Venerdì 1 settembre, ore 21



Piazza Calcagnini



THE SHOUT



Beatles tribute band







Sabato 2 settembre, ore 21



Piazza Calcagnini



PICCHIO ROSSO REMEMBER OFFICIAL PARTY



Presenta Andrea Barbi







Domenica 3 settembre, ore 21



Piazza Calcagnini



MOVIEBAND



Un viaggio musicale nella storia del cinema. Con Alessio Borghi, Gio Stefani e Alberto Paderni







dal 7 al 9 settembre, ore 19/24



Parco della Resistenza, Via Sant’Antonio



MONINGA FESTIVAL



Festival di musica elettronica per sostenere i bambini di Kimbondo, Congo



A cura di: Moninga Onlus, www.moninga.it







sabato 9 settembre, ore 21



Piazza Calcagnini



SATELLITE’S GONE



La storia di Lou Reed e dei Velvet Underground



A cura di: Avanzi di Balera modenesi







Domenica 10 settembre, ore 21



Piazza Calcagnini



CIAO GABER



Omaggio a Giorgio Gaber e Sandro Luporini



A cura di: Andrea Ferrari Compagnia Teatrale







Venerdì 15 settembre, ore 21



Piazza Calcagnini



SOLODONNE



Concerto-spettacolo aperto dall’esibizione di giovani cantanti formiginesi



A cura di: Team Enjoy







Domenica 17, ore 21



Piazza Calcagnini



ONLY SWING DANCE



Spettacolo di ballo con il coinvolgimento del pubblico







Dal 29 settembre al 1 ottobre



tutto il giorno



Centro storico



IRLANDA IN FESTA



Musica e gastronomia







sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, tutto il giorno



Parco della Resistenza



Attacchi di design



Simulazioni operative di numerose unità cinofile delle Forze Armate, Forze dell’Ordine e soccorritori di Protezione Civile provenienti da tutto il mondo



A cura di: Simbiosi Odv