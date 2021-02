San Cesario: anche in via Liberazione l'amianto sarà un ricordo

Le centinaia di metri quadrati di copertura in cemento amianto dei fabbricati in disuso in via Liberazione 1178, nel comune di San Cesario, saranno rimossi a breve. Un altro risultato ottenuto in provincia di Modena ottenuto dall'azione dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) che in provincia di Modena ha il suo centro a Carpi ma che a San Cesario, anche grazie alla conoscenza del territorio del componente dell'Osservatorio stesso nonché consigliere comunale Mirco Zanoli, ha raccolto altre segnalazioni rispetto alle condizioni dello stabile e alla potenziale pericolosità ambientale, avanzando una segnalazione a Comune ed Ausl. Nello scorso anno la richiesta di verifica delle condizioni di reale pericolosità e rischio ad Ausl e Comune, era sfociata prima nella conferma dei rischi, poi nell'obbligo, intimato alla proprietà, di procedere alla rimozione del materiale.Il 19 febbraio scorso, su richiesta di aggiornamento di ONA al Comune sull'avanzamento delle procedure, il Comune ha scritto che 'successivamente alla richiesta del settore alla urbanistica, edilizia e ambiente del comune alla proprietà dell'8 ottobre 2020, è pervenuta nota circa l’intenzione di rimuovere le suddette coperture, previa presentazione di apposito titolo edilizio nonché Piano di lavoro per la rimozione all’AUSL competente'Di fatto l'ultimo passo prima delle rimozione con tempi stabiliti, del materiale e la contestuale rimozione anche dei rischi ambientali ad esso collegati.