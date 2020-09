'San Cesario, edifici degradati in centro: ecco qua il salotto'

'Sembra lontano il primo giugno del 2019 quando il sindaco Zuffi uscì sui giornali affermando a lettere cubitali “Trasformerò il centro in un salotto”, siamo ben consapevoli che nessuno ha la bacchetta magica, ma altresì, come al solito stiamo assistendo ad un immobilismo imbarazzante e preoccupante da parte di chi dovrebbe amministrare'. Così in una nota il consigliere di Rinascita locale Mirco Zanoli.

'Ad oggi nulla di tangibile si è mosso e infatti sempre più spesso i cittadini ci contattano per chiedere conto di uno dei centri più trascurati della provincia di Modena, dove continuano a campeggiare tristemente due enormi e inquietanti aree industriali dismesse come la ex segheria Parmeggiani Pallet e la ex Cartiera, un ex Cinema e un ex Macello, quest’ultimo ora privato, entrambi dall’aspetto fatiscente. Ma la lista è lunga, ad esempio abbiamo anche un ex Municipio e una Villa Boschetti, quest’ultima in particolare dovrebbe essere il fiore all’occhiello del paese ma purtroppo, al contrario appare vistosamente bisognosa di una gestione degna di tale nome oltre che di interventi di ristrutturazione e ammodernamento, insomma un quadro assolutamente desolante - aggiunge Zanoli -. Dopo avere tolto le migliaia di metri quadrati di amianto gravante in pieno centro e che a nostro giudizio rappresentavano la priorità assoluta, il gruppo Rinascità Locale passa oltre, ora oltre al monitoraggio dei siti dismessi ci vogliamo assicurare che la sicurezza stessa degli edifici ad utilizzo pubblico sia rispettata e per questo abbiamo inviato un apposito accesso agli atti all’ufficio tecnico che recita “siamo a richiedere La certificazione di idoneità degli impianti e delle strutture, comprensiva del rispetto delle normative anti sismiche, relativa a tutti gli edifici di proprietà comunale e alla scuola materna paritaria Sacro Cuore.” Ovviamente anche se ci sono perplessità il presupposto è che l’amministrazione e i privati citati abbiano tutte le carte in regola, attendiamo quindi risposte in merito, terminiamo chiedendo per il bene della collettività che finalmente cessi l’inaccettabile stallo e che finalmente si cominci a mettere mano al centro, altrimenti il “salotto” sarà solo l’ennesima promessa elettorale clamorosamente tradita, le solite parole in una realtà che ha bisogno soprattutto di fatti'.