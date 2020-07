San Cesario, ok percorso fitness ai laghetti. Zanoli: 'Merito nostro'

'Con orgoglio annunciamo l'approvazione in Consiglio della nostra mozione per creare un percorso fitness nel parco dei laghetti di Sant'Anna di San Cesario, da un idea del nostro gruppo si gettano quindi le basi per una riqualificazione di una splendida oasi naturalistica che nonostante le enormi potenzialità ad oggi presenta numerose criticità, degrado e incuria'. Così in una nota Mirco Zanoli, consigliere e portavoce lista “Rinascita Locale”.

'Questo era uno dei punti cardine del programma di Rinascita Locale e quella che potrebbe apparire una piccola cosa, in realtà se inserita e integrata in un piano generale di recupero dell'area da parte dell'Amministrazione potrebbe rappresentare un inizio, una scintilla fondamentale per avviare un'iniziativa di cui beneficerebbero tutti, dalla natura ai cittadini sancesaresi sicuramente pronti a godere appieno del parco, ne siamo certi - afferma Zanoli -. Nostro il merito della scintilla, ora gli occhi sono puntati sull'Amministrazione che è chiamata a mantenere fede alle promesse elettorali e che se dimostrasse spirito collaborativo anche in altre occasioni non ci tireremmo certo indietro. Per fare un esempio l'istituzione delle Guardie Ambientali Emilia Romagna, di cui nostro candidato sindaco Paolo Fasano è presidente, si potrebbe infatti inserire perfettamente in un piano ampio di gestione e controllo dell'area'.