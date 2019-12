San Cesario, parte il sopralluogo Ausl all’area ex Cartiera

'La collaborazione tra la lista civica Rinascita Locale e l'Osservatorio nazionale amianto, Ona distaccamento di Carpi, fornisce subito ottimi frutti, stamattina abbiamo ricevuto comunicazione dal caposettore ambiente del Comune di San Cesario suo Panaro, Alessandro Magnani, che giovedì 12 dicembre si svolgerà il sopralluogo congiunto del Comune e di AUSL all’interno dell’area “Ex Cartiera”, quindi entro la prima metà di dicembre 2019, come era da nostra richiesta'. Così in una nota il referente di Rinascita locale Mirco Zanoli.

'Ricordiamo infatti che il 21 novembre scorso la richiesta di tale iniziativa, è stata inoltrata alle autorità preposte dalla nostra lista in collaborazione con Andrea Rossi di Ona Carpi, e convintamente appoggiato anche da Ona segreteria Nazionale, mediante un apposito comunicato, aggiungendo che oltre a seguire attentamente la vicenda si rende disponibile per eventuali azioni legali se mai si dovessero rendere necessarie. Evidentemente il rischio di possibili criticità appare concreto e la situazione non procrastinabile. Possiamo sicuramente asserire senza timore di essere smentiti, che la nostra lista sia la formazione politica più attiva e più risoluta nella storia del nostro Comune sul fronte lotta all’amianto, questo importantissimo risultato ne è l’ennesima conferma. Ora sia noi che Ona attendiamo attenti e fiduciosi l’esito del sopralluogo, i bambini della scuola Materna Paritaria Sacro Cuore e gli abitanti di San Cesario devono assolutamente vedere preservata la propria salute da questo killer silenzioso senza scrupoli - continua Zanoli -. E’ il nostro modo per augurare Buon Natale e felice Anno Nuovo alla nostra comunità, la nostra lotta per perseguire questo primario obbiettivo non conoscerà sosta, potete starne certi'.