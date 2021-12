San Felice: cade da 5 metri, grave operaio 38enne

Stava lavorando di domenica pomeriggio, per opere di manutenzione all'interno di un capannone di una ditta di San Felice sul Panaro quando per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri e medicina del lavoro, è caduto rovinosamente a terra da una altezza di circa 5 metri. Gravi le diverse contusioni riportate da un 38enne, operaio. Raggiunto dai sanitari del 118 è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di BolognaNotizia in aggiornamento